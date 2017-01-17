是的，他一定是个好吃懒做不思进取的人渣。

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政府的浪费是惊人的！Riverwood的两大栋7层公房还好好的，怕这些住户不够舒服明年要重建，而不是到悉尼以外的空地多建些或把钱用在道路基础设施上，让上班人士少花几个小时在路上。